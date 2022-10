Meinl-Reisinger über ÖVP: "Politische Konsequenz wären Neuwahlen"

Gegen den früheren Kanzler Sebastian Kurz wird in zwei Affären ermittelt: Das eine ist die Causa Beinschab (gefälschte Umfragen zugunsten von Kur, finanziert mit Finanzministeriumsgeldern). Das andere ist eine vermutete Falschaussage von Sebastian Kurz vor dem Untersuchungsausschuss. Dort herrscht Wahrheitspflicht, und der Ex-Kanzler steht im Verdacht, seine Rolle beim Postenbesetzen in der Staatsholding ÖBAG in einem nicht den Tatsachen entsprechenden Ausmaß heruntergespielt zu haben. Chef in der ÖBAG wurde bekanntlich Thomas Schmid, er stand also im Zentrum des Geschehens. Und er belastet Kurz in seinem Geständnis vor der WKStA schwer.