Wie Nehammer, Kurz und ÖVP auf die Schmid-Aussagen reagieren

Erstmals zu Wort meldete sich der von Schmid - vor allem in der Umfrage-Affäre - schwer beschuldigte Ex-Kanzler. Die belastenden Aussagen seien lediglich der Versuch "den Kronzeugen-Status zu erlangen, indem er Anschuldigungen gegen andere, unter anderem gegen mich, erhebt, um selber straffrei auszugehen", schrieb Kurz auf Facebook. Die Aussagen Schmids seien kein Schuldeingeständnis, sondern hätten lediglich zum Ziel, für das eigene Fehlverhalten nicht bestraft zu werden. Auch Kritik am Vorgehen an der Ermittlungsbehörde erhebt Kurz ein weiteres Mal. "Diese Aussagen sind für die WKStA sehr willkommen, da es nach einem Jahr Ermittlungsverfahren rein gar nichts gab, das die Vorwürfe gegen mich bestätigt hätte."