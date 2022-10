Schmid-Aussagen erhärten Verdachtslage, Strafrahmen unverändert

Neben einer möglichen Bestimmungstäterschaft zur Untreue ergeben sich aus den Schmid-Protokollen Hinweise auf weitere mögliche strafbare Handlungen des Ex-Kanzlers. So behauptet Schmid, Kurz habe ihn im zeitlichen Zusammenhang mit den im Oktober 2021 erfolgten Hausdurchsuchungen bei der ÖVP aufgefordert, ein Backup mit seinen Chats zu übergeben, nachdem er zuvor die Chats selbst bereits einem Kurz-Vertrauten überlassen hatte, was den Tatbestand der Beweismittelunterdrückung (§ 295 StGB) erfüllen könnte. Schmid teilte der WKStA auch mit, Kurz habe von ihm eine schriftliche Stellungnahme verlangt, wonach er, Kurz, von den Korruptionsvorwürfen nichts wisse und Schmid alle Schuld auf sich nehmen sollte. Das käme einer Bestimmung zur Falschaussage (§ 288 StGB) gleich. Und schließlich soll Kurz - so jedenfalls die Behauptung von Schmid - zugunsten seiner Ehefrau interveniert haben, worauf deren Verdienst als Finanzbeamtin angehoben wurde. Das könnte von den Korruptionsermittlern in Richtung einer möglichen Bestimmung zum Amtsmissbrauch (§ 302 StGB) untersucht werden.

Wertgrenze 300.000 Euro

Selbst wenn sich in diesen Punkten die Beweislage erhärten sollte, würde dies am Strafrahmen, den Kurz im Fall einer Anklageerhebung zu gewärtigen hätte, nichts ändern. Maßgeblich dafür ist immer das mit der strengsten Strafe bedrohte Delikt, das einem Beschuldigten vorgeworfen wird - im gegenständlichen Fall Untreue mit einer vermuteten Schadenssumme jenseits der Wertgrenze von 300.000 Euro (§ 153 Absatz 3 StGB): Dafür sieht das Strafgesetzbuch (StGB) eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren vor. Weitere Delikte hätten darauf keine Auswirkung, sie wären allenfalls bei der Strafbemessung zu berücksichtigen.