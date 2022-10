Tomaselli vor U-Ausschuss: "Selbstverständlich ist die Koalition belastet"

Nach den Entwicklungen der letzten Stunden sei sie "schon verwundert, dass die Neos ihre Haltung zur Verlängerung des U-Ausschusses nicht überdenken wollen", sagt Tomaselli. Sobotka könne als Nationalratspräsident nicht abgesetzt werden, sie erwarte sich aber, dass er selbst Konsequenzen zieht.

Andreas Hanger (ÖVP) nannte die Entwicklung der letzten Stunden "bemerkenswert", der U-Ausschuss habe die Akten nicht, darum könne er sie nicht beurteilen. Er ersuche alle, die Akten zu beurteilen "sobald sie am Tisch liegen". Die Sachverhalte würden aufgeklärt gehören, er werde ein Bild von Politik gezeichnet, das nicht sein Verständnis sei, erklärte er.

Christian Hafenecker (FPÖ) zitierte Wolf Haas und hielt fest: "Es ist schon wieder was passiert". Man müsse sagen "Liebe ÖVP, es ist vorbei." Wieso? Weil mit Schmids Aussagen nun endlich der Missing Link da sei. Es habe bisher kein Bindeglied zwischen Kurz und der Beamtenschaft gegeben, aber das sei nun da. Nicht nachvollziehbar sei, dass Schmid 15 Tage bei der WKStA saß, aber "der Herr Innenminister" es nicht geschafft habe, ihn bzgl. Ladung in den U-Ausschuss zu finden, erklärte Hafenecker. Was Sobotka angeht, so glaubt Hafenecker, dass dieser versuchen wird, die Situation auszusitzen. Warum ausgerechnet die Neos jetzt zum "Totengräber des U-Ausschuss" würden, kann er sich nicht erklären.