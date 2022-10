Runder Tisch zu Schmid-Geständnis: "Die Welt ist eine ganz andere"

Sie sehe die Grundthese aus dem ÖVP-U-Ausschuss bestätigt: „Die große Täuschung von Sebastian Kurz und seinem ganze Machtzirkel ist aufgeflogen.“ Es gehe um "steuergeldfinanzierte Fake-Umfragen, um Postenschacher, um Spezialbehandlungen für Superreiche“. Man habe Vorwürfe vorgelegt und „schön langsam erhärten sich die Vorwürfe zu Beweisen", der U-Ausschuss leiste wichtige Aufklärungsarbeit.

"Das schaut nicht gut aus"

Kai Jan Krainer von der SPÖ vergleicht die Situation mit jener des einstigen US-Präsidenten Richard Nixon. Dieser sei der „der letzte hohe Politiker, von dem ich mitbekommen habe, dass er Tonbandaufzeichnungen von Telefongesprächen gemacht hat“ und dieser sei der Lügerei überführt worden und musste zurücktreten. „Das schaut nicht gut aus“, befindet Krainer. Er sehe eine Zustandsbeschreibung der ÖVP, „wenn beste Freunde so miteinander umgehen, widert mich das an.“ Die Welt habe sich „dadurch gar nicht verändert“.

Auch für Christian Hafenecker (FPÖ) ist „die Welt noch genau die gleiche“, die beiden Regierungspartner seien „in Wahrheit regierungsfunfähig“, weil mit eigenen Problemen beschäftigt. Er sehe einen Hanger, der sich - Frei nach Pippi Langstrumpf - die Welt so mache, „so wie sie mir so gefällt“ und die Grünen würden „Gas geben und bremsen gleichzeitig“.

Der Thomas Schmid, der einmal in einem Chat „Ich liebe meinen Kanzler“ geschrieben habe, sei heute ein anderer als jener, der damals Öbag-Chef geworden ist.

Stephanie Krisper von den Neos meint, es liege an den Gerichten, die Beweise zu gewichten, die Neos seien froh, „dass die WKStA mittlerweile so frei ermitteln kann, wie sie sollte.“ Dies sei ein Erfolg des Ibiza-Ausschusses und des laufenden U-Ausschussses, dass auch gegen die Mächtigen „nix mehr zerschlagen wird“. Sie sehe aber auch ein Problem bei den Grünen, dass sie mit ihren Reformwünschen in der Regierung nicht durchkämen. Der U-Ausschuss habe "alle Formen der Machtmissbrauchswege der ÖVP“ offengelegt, aber man komme nicht in Reformen für „eine saubere Politik“. Hier bleiben die Neos weiter auf ihrem Standpunkt, einer Fortführung des U-Ausschusses nicht zuzustimmen.

"ÖVP-Problem nicht gleich Regierungsproblem"

Nach dem Haltbarkeitsdatum der Regierung gefragt, antwortet Tomaselli: „ÖVP-Problem ist nicht gleich Regierungsproblem.“ Die Grüne seien auch Teil der Regierung und nicht von solchen Vorwürfen betroffen. „Dieser Dauerbeschuss von Korruptionsmeldungen, worunter seid 2019 die gesamte Bevölkerung leidet, beschäftigt uns auch in der Regierung.“ Die ÖVP wäre angehalten, „sich mal einsichtig zu zeigen und sich auch einmal an der Vertrauensrückholungsaktion zu beteiligen“. Sie nannte das Informationsfreiheitsgesetz und das neue Korruptionsstrafrecht, beides sei reif dafür, eingebracht zu werden.

„Die unabhängige Justiz arbeitet hervorragend“ sagt sie, aber man sei „noch nicht am Ende der Klärung der politischen Verantwortung und da ist der optimale Platz der U-Ausschuss“.

Hanger sieht einen Regierungskonsens, "Systeme weiterzuentwickeln“ und da gebe es auch „Dinge, die gemacht werden“. Das Medientransparenzpaket sei eingebracht.

Hanger lädt Schmid ein

Der ÖVP-Fraktionsführer erinnert daran, dass Schmid an 15 Tagen von der WKStA einvernommen worden sei, aber: „Er hat dort nicht Wahrheitspflicht. Und ich lade den Thomas Schmid ganz offiziell ein, er soll in den U-Ausschuss kommen und dort muss er unter Wahrheitspflicht zu all den Causen Stellung nehmen“. Noch einmal verweist er auf angebliche Widersprüche im Tonbandprotokoll.

Den talentierten Schmid vonseiten der ÖVP in den U-Ausschuss zu laden, ist doch ein interessanter Move.

Krisper sagt: „Nichts hat sich bei der ÖVP geändert", es gebe auch im U-Ausschuss kein Eingeständnis, dass „etwas falsch gelaufen“ sei. Weiterhin gebe es "klandestines Vorgehen bei Vergaben, bei Inseraten".

Krainer machte Werbung für die nächste U-Ausschusssitzung, in der Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geladen ist. Was die weitere Einschätzung der Lage betrifft, sagt der SPÖ-Politiker: „Ich bin nicht zuständig für Strafrecht, ich bin für die politische Verantwortung zuständig und für das, was wir dann als Gesetzgeber an den Regeln verändern müssen, damit die ÖVP nicht mehr den Staat missbrauchen kann.“

Das ist starker Tobak vom langjährigen Ex-Koalitionspartner. Hanger wollte direkt reagieren, durfte aber nicht, Tomaselli meinte, man habe jetzt einen direkten Einblick, wie es oft im U-Ausschuss laufe.

FPÖ-Kritik an Neos

Hafenecker kritisierte die Neos dafür, aus dem U-Ausschuss aussteigen zu wollen, gerade jetzt, wo Thomas Schmid ein „Missing Link“ geliefert hat, wie er meint. Er vergleicht das Einstampfen des U-Ausschusses mit einem Abdrehen der WKStA. Er hoffe, „dass wir hier weiter tun“. Die ÖVP solle sich „wirklich in Selbstreflexion" üben, denn „da sieht man schon überall die goldenen Löffeln aus dem Sakko heraus blitzen und erst, wenn man in flagranti erwischt wird, gibt man’s dann zu.“



Krisper rechtfertigt die Haltung der Neos damit, dass die Wege des Machtmissbrauchs „längst bekannt“ seien und neue Einzelfälle nur dort wieder einzahlen. Vieles sei schon zur Justiz rübergezogen worden. „Wenn wir da weitermachen zu genau diesen Sachverhalten, wo sich alle entschlagen können, wenn wir sie laden, ist es nur mehr eine An-den-Pranger-stellen-Veranstaltung. Es gibt keine systematischen Fragen, die noch offen sind, wir brauchen endlich Reformen.“

Unterstellungen! Und Ibiza-Vibes

Krainer hat ein Déjà-vu. Vor einem Jahr hätten die Neos den Grünen die Einstellung der Ibiza-U-Ausschusses vorgeworfen (Krisper: „da waren noch Akten ausständig“), jetzt sei es umgekehrt, „ich finde, es haben beide recht.“ Er sehe vier Parteien, „die konstruktiv arbeiten“. Er finde, „es tauchen ganz neue Systeme auf.“ Er sprach „ein ganz neues Tool“ im nö. Wahlkampf an.

Schon wurde es wieder laut und es fiel das Wort „Unterstellungen“ aus der Richtung Hangers. Auch Diskussionsleiter Bürger fand das jetzt wenig konstruktiv.

Aber es ging noch eine Stufe aggressiver. Krainer sagte: „Ich würde niemals sagen, ich habe alle Wege gefunden, wie die ÖVP korrupt ist, dazu bin ich zu lange in Untersuchungsausschüssen gesessen.“

Und wieder wurde es laut.