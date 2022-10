Kurz' Anwalt: "Es gibt keinen objektiven Beweis"

"Es steht Aussage gegen Aussage - Schmid gegen Schmid", sagt Werner Suppan: Der Anwalt von Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz machte bei seinem Auftritt in der Zeit im Bild 2 am Mittwoch klar, was er von den neuen Enthüllungen von Thomas Schmid hält. Dessen Aussagen würden sich allesamt widersprechen, mehr noch – sie würden „an das erinnern, was in den Hausdurchsuchungen der WKStA steht. Da ist eine klare Motivationslage erkennbar.“ Schmid will sich mit seiner 454 Seiten dicken Einvernahme, in der er Kurz schwer belastet, den Kronzeugenstatus sichern.

Es gebe „keinen objektiven Beweis“, der einen Auftrag von Kurz belege, sagt Suppan im Gespräch mit Moderator Martin Thür. Sowohl Sabine Beinschab, jene Meinungsforscherin, die die geschönten Umfragen im Auftrag der ÖVP erstellt haben soll, als auch die involvierte Ex-Ministerin Sophie Karmasin hätten schließlich ausgesagt, dass Kurz nicht beteiligt gewesen sei. Beinschab habe sogar zu Protokoll gegeben, Kurz nicht zu kennen.

"Lustiges journalistisches Narrativ"

Darum habe er jetzt einen Telefonmitschnitt vorgelegt, der Kurz entlasten soll; ein Gespräch zwischen dem Ex-Kanzler und seinem ehemaligen Vertrauten aus dem letzten Jahr. Darin sage Schmid selbst, dass sich die Staatsanwälte wohl „eine Geschichte bauen“ wolle, und spreche davon, dass die WKStA Kurz‘ Anstiftung „einfach behauptet“. Dass Schmid bei diesem Gespräch möglicherweise absichtlich die Unwahrheit gesagt haben könnte, weil er dachte, von Kurz abgehört zu werden, verneint Suppan: „Das ist ein lustiges journalistisches Narrativ.“

Es sei genau andersrum, so der Jurist. In Schmids Aussagen bei der Staatsanwaltschaft gebe es „viele Aspekte der Unwahrheit“, sie sei voller Widersprüche.