Schmid-Protokoll: "Verwanzt", "erledigt" und "auf die Nerven gegangen"

"Zu diesem Zeitpunkt war es so, dass die Finanzierung so ausschauen sollte: Die Fellner-Gruppe zahlt Beinschab die Sonntagsumfrage und auch die Zusatzfragen im Rahmen dieses Vertrages. Klar war aber (...) dass daf├╝r vom Finanzministerium Inserate geschaltet werden."

Schmid beschreibt, wie Steuergeld im Sinne von Kurz verwendet worden sein soll.

"Am naheliegendsten w├Ąre es nat├╝rlich gewesen, wenn das die ├ľVP bezahlt h├Ątte, weil diese Fragestellungen ja in ihrem Auftrag und in ihrem Interesse waren. Das ist aber nicht gegangen, weil Kurz zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugang zu den ├ľVP-Ressourcen hatte, weil er noch nicht Parteiobmann war. Daher w├Ąhlten wir den Weg ├╝ber diese Studien."

Die Verrechnungsmethoden waren laut Schmid kreativ.