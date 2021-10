Brisante Chatprotokolle: Schmid suchte auch Silberstein-Steuerakten

Aus den Akten geht auch hervor, dass Schelling im Frühjahr 2016 anfangs eher als Mann der Kurz-Gruppe galt. So schrieb Generalsekretär Schmid im April 2016 an Gernot Blümel: „Aber den Schelling lässt ihr am Leben. Der ist ok.“ Blümel antwortete: „Meine Stimme hat er!!!“

Später soll Schelling einen Kompromiss mit dem damaligen Regierungspartner SPÖ in Sachen „Kalter Progression“ geplant haben, was Kurz „deutlich ablehnte“. Kurz soll Schelling klargemacht haben, dass er im Falle eines Kompromisses „raus“ sei. Am Ende zählte Schelling dann doch nicht mehr zum Team Kurz und er war deshalb mächtig pikiert.

„Ich bin keine Schachfigur, mit der andere spielen. Ich setze meine Züge selbst“, ließ Schelling via WhatsApp seinem Groll freien Lauf. „Mich wird niemand demontieren, so wie man es mit Fekter gemacht hat. (...) Ich bin doch kein Kasperl.“