Brisante Chatprotokolle von ÖBAG-Chef Schmid

Wie auch immer, die Chats zwischen Schmid und Mitarbeitern sagen einiges darüber, wie eine junge, engagierte Truppe im Finanzministerium (BMF) etwas zu forsch unterwegs war. Schmid war im BMF für die Beteiligungen (OMV, Telekom, Casinos, BIG, Post, Verbund) zuständig und wollte ÖBAG-Chef werden.

Die Headhunterin Gabriele W. (AltoPartners) sagte am 17. Juni bei der Staatsanwaltschaft aus, Schmid habe ihr gesagt, er überlege die Bewerbung. W. arbeitete fürs Ministerium bzw. die ÖBAG-Vorgängerin ÖBIB. Schmid habe sie dann gebeten, seinen Lebenslauf anzusehen, „und ich habe ihm gesagt, dass das so gar nicht geht“. Der CV war in Prosa gehalten. Ihr für die Ausschreibung entworfener Inseratentext sei aber „nicht auf ihn zugeschnitten“ gewesen.

Ausschreibung

Schmids Truppe überlegte im Dezember 2018 selbst, was in die Ausschreibung müsste. Einiges davon findet sich tatsächlich beinahe wortgleich im späteren Text. Etwa „Erfahrung in der Verhandlungsführung mit politischen Stakeholdern“. Oder Erfahrung in Aufsichtsräten staatsnaher Unternehmen. Nicht angefordert wurde Erfahrung in Unternehmen. Die konnte Schmid, der seine Karriere in den Kabinetten machte, nicht vorweisen.

Ebenso nicht internationale Expertise. Er sei „aber nicht international erfahren. Ich habe immer in Österreich gearbeitet“ schreibt Schmid im Chat (siehe Faksimile) an eine Mitarbeiterin. Antwort: Man könne das mit seiner Tätigkeit in Brüssel verbinden.