Blauer Postenschacher? Heikle Chatprotokolle von Strache

Neue Chat-Protokolle deuten auf Diskussionen um Postenvergaben innerhalb der ehemaligen FPÖ-Spitze unter Heinz-Christian Strache hin. Laut vom Online-Portal "ZackZack.at" veröffentlichten Kurznachrichten aus den Jahren 2018 und 2019 diskutierten Strache und Ex-FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky über Besetzungen bei Staats-Betrieben. Die Betroffenen kommentierten den Bericht vorerst nicht, zu den Postenvergaben ist es letztlich auch nicht gekommen. Die Protokolle geben aber EInblick in die Denke an der FPÖ-Spitze in der Zeit von Türkis-Blau.

Konkret geht es laut den Protokollen um eine Diskussion über eine mögliche Posten-Vergabe an die ehemalige FPÖ-EU-Abgeordnete Barbara Kappel, die die FPÖ nicht mehr ins Europaparlament entsenden wollte - gekommen war es zu den besprochenen möglichen Besetzungen aber nie. Mitte Februar schrieb Vilimsky laut den Protokollen an Strache: "Johannes (Ex-FPÖ-Abg. Hübner, Anm.) hat herausgefunden, dass sie Aufsichtsrat in ÖMV, Verbund und ÖBAG gerne hätte. Das würde ihr reichen. Und eventuell mittelfristig Nachfolger Kolm (als Vizepräsidentin der Österreichischen Nationalbank, Anm.), falls diese wechselt. ÖMV und Verbund haben wir schon geeignete Besetzungen? Damit könnten wir sie jetzt mal ruhigstellen."