Unternehmer lieh FPÖ 75.000 € für Wahlkampf - jetzt will er das Geld zurück

Die Aufregung war groß als der KURIER über dubiose Geldflüsse an die frühere FP-Abgeordnete Barbara Kappel berichtete. Der bulgarische Unternehmer S. soll insgesamt 55.000 Euro an Kappel bzw. die FPÖ bezahlt haben. Bisher war unklar, für welchen Zweck der Unternehmer S. Kappel Geld gegeben hat. Dazu muss man wissen, dass der Bulgare S. etliche geschäftliche Interessen in Österreich hat, bei denen ihm politische Unterstützung nicht schaden könnte.

So ist seine Firmengruppe Großgläubiger der angeschlagenen Mineralwasserfirma Güssinger. Mit dem Güssinger-Inhaber, einem Austro-Russen, wird heftig gestritten.

Nun wurden dem KURIER die Chat-Protokolle zwischen Kappel und dem bulgarischen Unternehmer S. zu gespielt.