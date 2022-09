Baerbock zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in Kiew

Die baltischen Staaten und Polen werden zum 19. September die Einreise von Russen weiter beschrĂ€nken. Russische StaatsbĂŒrger mit einem Schengen-Visum fĂŒr touristische Aufenthalte, GeschĂ€ftsreisen, Sport- und Kulturveranstaltungen dĂŒrfen dann nicht mehr in die vier EU- und NATO-LĂ€nder einreisen. Dies teilten die Regierungschefs der an Russland grenzenden Staaten am Donnerstag mit. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums kĂŒndigte Vergeltung an.

Allerdings werde man das Land nicht komplett zur EU verschließen, so die Sprecherin in Moskau. An erster Stelle stĂŒnden die Interessen Russlands und des russischen Volkes.

"Wir haben beschlossen, gemeinsame BeschrĂ€nkungen fĂŒr den Tourismus fĂŒr russische Staatsangehörige einzufĂŒhren, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu schĂŒtzen", erklĂ€rte die estnische MinisterprĂ€sidentin Kaja Kallas. "Russland hat Krieg nach Europa gebracht und setzt alle Mittel ein, um unsere Gesellschaften zu untergraben. Als Grenzstaaten der EU mĂŒssen wir Europa sicher halten."

Demnach soll nun allen russischen StaatsbĂŒrgern mit Schengen-Visa die Einreise verweigert werden - unabhĂ€ngig davon, von welchem Mitgliedsland es ausgestellt wurde. "Die Mehrheit der Visa wurde russischen StaatsbĂŒrgern vor Russlands umfassender Aggression in der Ukraine unter anderen geopolitischen Bedingungen und ErwĂ€gungen ausgestellt. Reisen in die EuropĂ€ische Union sind ein Privileg, kein Menschenrecht", hieß es in der ErklĂ€rung. Entsprechende Regelungen sollen in jedem der vier LĂ€nder erlassen werden und dann zum Stichtag in Kraft treten.