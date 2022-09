Siemens Energy widerspricht Gazprom hinsichtlich der Gaslieferungen

Gazprom will mehr liefern

Unterdessen gibt Gazprom bekannt, dass sie nach dem Ausbleiben der Gaslieferungen über Nord Stream 1 mehr Erdgas über eine durch die Ukraine führende Pipeline nach Europa pumpen wollen. Am Samstag sollten 42,7 Millionen Kubikmeter Erdgas durch die Pipeline fließen, kündigte der russische Gasriese an. Am Freitag waren an der Einfüll-Stelle Sudscha 41,3 Millionen Kubikmeter Gas registriert worden, die durch die ukrainische Pipeline geliefert wurden.

Allerdings reichen die zusätzlichen Mengen nicht aus, um den Ausfall des Gases auszugleichen, das über Nord Stream 1 gepumpt werden sollte.