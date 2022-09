Ukraine meldet Einnahme von strategisch wichtiger Stadt im Osten

Der Krieg in der Ukraine geht nach EinschĂ€tzung von NATO-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg in eine "kritische Phase". Ukrainische StreitkrĂ€fte hĂ€tten zuletzt dank der UnterstĂŒtzung aus NATO-Staaten Moskaus Offensive im Donbass stoppen und Territorium zurĂŒckzuerobern können, erklĂ€rte er am Freitag in einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken. Die SolidaritĂ€t des Westens dĂŒrfe nun trotz Energiekrise und steigender Lebenshaltungskosten nicht nachlassen.

"Der Preis, den wir zahlen, wird in Geld gemessen. Der Preis, den die Ukrainer zahlen, wird in Leben gemessen", sagte Stoltenberg. Wenn die Ukraine aufhöre zu kĂ€mpfen, werde sie "als unabhĂ€ngige Nation nicht mehr existieren", warnte er. Deshalb mĂŒsse man am bisherigen Kurs festhalten - "um der Ukraine und um unser selbst willen".

Erfolge fĂŒr Ukraine

Am Samstag hat die ukrainische Armeebei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes offenbar einen bedeutenden Erfolg erzielen können. In sozialen Medien veröffentlichte Fotos legten nahe, dass die strategisch wichtige Stadt Kupjansk in der Region Charkiw eingenommen werden konnte. Damit wÀre die Versorgung der russischen Truppen im weiten Teilen des Donbass gekappt. Die russischen Besatzer hatten zuvor bereits die Evakuierung von Kupjansk angeordnet.

Über Kupjansk verlĂ€uft die Eisenbahnlinie zwischen Russland und der strategisch wichtigen Stadt Isjum, die offenbar ebenfalls von ukrainischen Truppen eingekesselt werden konnten. Wie der britische MilitĂ€rgeheimdienst am Samstag in der FrĂŒh mitteilte, wĂ€re eine Einnahme von Kupjansk wegen der Unterbrechung von Nachschubrouten ein "Schlag" fĂŒr die russische Seite.

Die sĂŒdlich gelegene Stadt Isjum war Anfang April von den Russen eingenommen worden und ist aufgrund ihrer erhöhten geografischen Lage von großer Bedeutung fĂŒr die Kontrolle des gesamten Donbass. Entsprechend haben die Invasoren dort bedeutende KrĂ€fte zusammengezogen. Berichten zufolge droht nun mehr als 10.000 russischen Soldaten die Einkesselung. Berichte in sozialen Netzwerken, die Russen seien bereits aus Isjum geflohen, konnten nicht ĂŒberprĂŒft werden.

Auf Fotos waren ukrainische Soldaten zu sehen, wie sie die ukrainische Flagge ĂŒber GebĂ€uden von Kupjansk hissten. Zu sehen waren auch Soldaten vor dem blau-gelb beflaggten Rathaus der Stadt. "Kupjansk ist Ukraine. Ruhm der Armee der Ukraine", schrieb die Charkiwer Spitzenbeamtin Natalia Popowa am Samstag auf Facebook.

PrĂ€sident Wolodymyr Selenskyj sprach am Freitagabend von mehr als 30 zurĂŒckeroberten Siedlungen in der Region Charkiw. "Überall bringen wir die ukrainische Flagge und den Schutz fĂŒr unser Volk zurĂŒck", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Sowohl im Donbass im Osten der Ukraine als auch im SĂŒden des Landes dauerten die "erbitterten KĂ€mpfe" an, sagte der PrĂ€sident. Nach mehr als einem halben Jahr Krieg sind die ukrainischen Truppen bei ihren Gegenoffensiven zuletzt im Gebiet Charkiw sowie im Gebiet Cherson im SĂŒden vorgerĂŒckt.