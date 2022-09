Selenskij vermeldete Geländegewinne der Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij mehrere Ortschaften von den russischen Besatzungskräften zurückerobert. Er bedankte sich in einer Videobotschaft bei den Streitkräften für die Einnahme von zwei Orten im Süden des Landes, eines dritten Ortes im Osten sowie weiterer Gebiete ebenfalls im Osten. Genaue Angaben über Lage und Zeitpunkt machte Selensky nicht. Eine Bestätigung durch Russland liegt bisher noch nicht vor-

Zuvor hatte der Vizechef des Präsidentenbüros, Kyrylo Tymoschenko, am Sonntag in seinem Blog des Nachrichtendienstes Telegram ein Foto von der gehissten ukrainischen Flagge aus der Ortschaft Wyssokopillja im Gebiet Cherson veröffentlicht. Allerdings gab es schon im Juni Berichte über die Rückeroberung dieser Ortschaft im nördlichen Teil der Region. Bei einer Militärsitzung sagte Selensky, die ukrainischen Flaggen kehrten zunehmend an jene Orte zurück, wo sie hingehörten. "Und es gibt keinen Platz für die Besatzer in unseren Land." Medienberichten zufolge hatten ukrainische Truppen am Sonntag außerdem die Ortschaft Oserne im Gebiet Donezk zurückerobert. Von unabhängiger Seite waren diese Angaben ebenfalls nicht überprüfbar.