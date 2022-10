Ukraine: AKW Saporischschja wieder am Strom

IAEA-Chef Rafael Grossi schrieb auf Twitter, er sei von seinen Mitarbeitern vor Ort informiert worden, dass das AKW Saporischschja wieder am externen Stromnetz angeschlossen sei. Grund fĂŒr den Ausfall am Morgen sei der Beschuss einer weiter entfernten Anlage gewesen, "was unterstreicht, wie prekĂ€r die Situation ist", betonte Grossi. In der FrĂŒh forderte er erneut eine Sicherheitszone um das grĂ¶ĂŸte AKW Europas, um KĂ€mpfe in der NĂ€he des Werks zu vermeiden. Grossi werde am Donnerstag erneut zu GesprĂ€chen in Kiew sein, wie sein Sprecher sagte.

Eine Sicherheitszone rund um das AKW Saporischschja kann russischen Angaben zufolge erst eingerichtet werden, wenn die Frontlinie 100 Kilometer weit entfernt ist, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti den von Russland eingesetzten Statthalter der sĂŒdukrainischen Region, Jewgeni Balizki.