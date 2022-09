Russland kauft Artilleriemunition von Nordkorea

Gleichzeitig haben Russlands Einnahmen aus fossilen Energieexporten in den ersten sechs Monaten des Ukraine-Krieges einer Analyse zufolge die Kosten der Invasion deutlich überstiegen.

Wie das in Finnland ansässige Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) heute mitteilt, betragen die Einnahmen in dem Zeitraum umgerechnet 158 Milliarden Euro. Dem stehen geschätzte Kriegskosten in Höhe von hundert Milliarden Euro gegenüber.

Erfasst wurden in der Analyse die Exporte von Öl, Gas und Kohle zwischen dem 24. Februar und dem 24. August dieses Jahres, ausgewertet wurden dabei Daten aus dem Schiffsverkehr und zu Pipelinetransporten. Diese zeigen, dass die EU mit 85 Milliarden Euro der größte Abnehmer der Lieferungen war, gefolgt von China mit 35 Milliarden Euro.

In der Region Cherson hingegen hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben vier russische Munitionsdepots zerstört. Auch würden Brücken über den Dnipro im Raum Cherson unter Beschuss genommen, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Nachdem zunächst wenig über den Verlauf der vorige Woche eingeleiteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine bekanntgeworden war, meldeten die Behörden zuletzt Fortschritte im Norden der Region Cherson.