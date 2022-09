Was in Cherson auf dem Spiel steht

Inwieweit der Angriff, der seit Montag läuft, erfolgreich ist – darüber gehen die Berichte erwartungsgemäß auseinander: „Dritter Angriffsversuch auf Cherson: Russische Armee wehrt Durchbruch der AFU ab“, titeln prorussische Medien. Die ukrainischen Streitkräfte hätten erfolglos versucht, den Brückenkopf zu erweitern. Von heftigen Verlusten auf ukrainischer Seite ist die Rede – es kursieren Videos von zerstörten Kampfpanzern.

Gleichwohl berichten ukrainische Kanäle von Durchbrüchen in Richtung der Straße T2207, die nach Nowa Kachowka führt. Dort ist ein strategisch wichtiger Übergang über den Dnepr. Allerdings wären es, selbst wenn es nach den optimistischsten proukrainischen Kanälen ginge, noch mehr als 35 Kilometer flaches Steppengelände bis dorthin.

Die Regierung in Kiew appelliert weiter „an die Verantwortung ihrer Truppen und an die Mitarbeit der Internetnutzer“, um die "Informationssperre" aufrechtzuerhalten. Sie erwähnte nicht einmal die Offensive, was darauf hindeutet, dass sie sowohl für die Sicherheit ihres Militärs als auch zur Aufrechterhaltung der Unsicherheit auf russischer Seite ein Höchstmaß an Geheimhaltung anstrebt. Gleichwohl spricht man von hohen russischen Verlusten.