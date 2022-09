Selenskij: "Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat Russland einen Energiekrieg vorgeworfen und zu mehr Einheit in Europa aufgerufen. "Russland versucht in diesen Tagen, den Energiedruck auf Europa noch weiter zu erhöhen - das Pumpen von Gas durch die Nord Stream-Pipeline wurde komplett eingestellt", sagte Selenskij am Samstagabend in seiner täglichen Videobotschaft. "Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören - in allen Ländern unseres Kontinents."