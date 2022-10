Russische Soldaten tagelang in "Corona-Zug" gefangen

Zehn Stunden lang hätten sie am Bahnsteig warten müssen, teils hätten sie am Boden geschlafen, berichtet einer der "Mobiki", der Mobilisierten: In Russland sind offenbar mehrere Dutzend Soldaten, die frisch eingezogen worden waren, in einem Zug festgehaltenworden - weil unter ihnen Corona grassierte.

"Wir hatten schon in den ersten Tagen Probleme mit Atemwegserkrankungen", schreibt ein Mitglied der sogenannten Taman-Division auf Telegram, das auch auf Twitter kursiert. "Inzwischen gibt es mehr Kranke als Gesunde an Bord, ich habe den Eindruck, alle sind richtig krank. Wir sind seit einer Woche in dem Zug und haben noch nie einen Arzt gesehen.“