Worauf der ukrainische Angriff im Osten abzielt

Das ist für den Kreml insofern ein Problem als dass sich nur wenige Kilometer östlich der neuen Front eine wichtige Versorgungslinie für die Front im Donbass befindet. Die Stadt Kupjansk, derzeit zwölf Kilometer von der Front entfernt, dürfte das nächste Ziel der ukrainischen Streitkräfte sein. Im Gegensatz zu früheren Operationen seit 2014 scheint es derzeit, als würde der Flankenschutz gut funktionieren, was eine Einkesselung durch russische Truppen erschwert. Dennoch setzen die russischen Streitkräfte derzeit alles in Bewegung, um Reserven nördlich und südlich des ukrainischen Vorstoßes heranzuführen. In den kommenden Stunden und Tagen wird sich weisen, wie erfolgreich der Angriff ist.

Sollte es den ukrainischen Truppen möglich sein, Kupjansk zu nehmen, wäre die Stadt Izium im Süden das nächste logische Ziel. Dort befindet sich der größte Eisenbahnknotenpunkt, der für die russische Kriegsführung im Donbass extrem wichtig ist. Schon allein der Nachschub an Artilleriemunition käme mit dem Verlust Iziums in massive Schwierigkeiten.

Ein weiterer Vorteil für die ukrainischen Truppen ist die mittlerweile offiziell bestätigte Lieferung von US-Excalibur-Granaten: Die Excalibur ist eine satellitengesteuerte Waffe, die ihr Ziel bis auf zwei Meter genau treffen kann. Sie wurde erstmals 2007 im Irak eingesetzt, als der Al-Qaida-Führer Abu Jurah und seine Verbündeten getötet wurden.