In Washington haben Kongress und Präsident kürzlich zusätzliche 40 Milliarden Dollar freigegeben, um die Produktion weiter anzukurbeln, doch die Unsicherheit bleibt. Indes nimmt der Abnutzungskrieg in der Ukraine zu. Sogenannte Artillerieduelle finden täglich statt, und auf diesem Gebiet haben die Russen eine massive Überlegenheit, während die Ukraine in arge Bedrängnis gerät. Es mangelt an Munition und schwerem Gerät, das nur mit äußersten Schwierigkeiten an die Front gelangt – die russische Artillerie bombardiert die Nachschubwege regelmäßig.