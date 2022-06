18 Tote nach Angriff auf ukrainisches Einkaufszentrum

Bei einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ostukrainischen Stadt Krementschuk sind 18 Menschen gestorben. Das schrieb der Gouverneur des Gebiets am Dienstag im Nachrichtendienst Telegram. Das russische Militär bestätigte den Angriff, bestritt aber, dass das Einkaufszentrum in Betrieb war.

Ziel des Angriffs waren nach russischen Angaben Hallen, in denen Waffen und Munition aus den USA und Europa gelagert wurden. Die Explosion der Munition soll dann das nahe gelegene Einkaufszentrum in Brand gesetzt haben. Die Ukraine aber sprach von einem absichtlichen Angriff auf das Einkaufszentrum.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

