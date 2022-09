Russische Munitionsdepots bei Cherson zerstört

Tag 195 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine:

Die Ukraine treibt nach eigenen Angaben ihre Offensive im Süden und Osten des Landes voran. In dem Ort Wyssokopillja in der südukrainischen Provinz Cherson hissten ukrainische Truppen die blau-gelbe Flagge des Landes, wie auf einem online veröffentlichten Foto zu sehen war.

Die Ukraine hole sich Schritt für Schritt ihre Gebiete zurück, sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in einem Interview mit ABC News. "Es ist nur eine Frage der Zeit." In der Region Cherson seien vier russische Munitionsdepots zerstört worden, teilte das Südkommando der ukrainischen Streitkräfte mit. Auch würden Brücken über den Dnjepr unter Beschuss genommen.

Die Angaben zum Kampfgeschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Umkämpftes Atomkraftwerk Saporischschja

Weiter umkämpft ist auch das ebenfalls im Süden der Ukraine gelegene Atomkraftwerk Saporischschja. Es steht unter russischer Kontrolle, wird aber weiter von ukrainischen Technikern betrieben.

Für Dienstag kündigten die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) einen Bericht über die

Lage in der Ukraine und dem AKW an. Ein Expertenteam der IAEA hatte das Kraftwerk in den vergangenen Tage inspizieren können. Vier Experten hatten die Anlage am Montag wieder verlassen, zwei weitere blieben vor Ort.

Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, das Gelände zu beschießen. Das AKW wurde am Montag erneut vom Netz genommen, um ein durch Beschuss verursachtes Feuer zu löschen, wie der Betreiber

Energoatom mitteilte.

Selenskij erklärte, bereits zum zweiten Mal sei man nur knapp einer atomaren Katastrophe entkommen. "Der

Beschuss des Geländes zeigt, dass dem Terrorstaat egal ist, was die IAEA mitteilen wird, er kümmert sich nicht darum, was die internationale Gemeinschaft beschließen wird", sagt der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Ansprache.