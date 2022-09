Abkommen über wirtschaftliche Kooperation zwischen Kiew und Wien

Die ukrainische und die österreichische Regierung haben ein Rahmenabkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Projekten unter anderem im Bereich der Gesundheitsversorgung unterzeichnet. Dies teilte die erste ukrainische Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin, Julia Swyrydenko, in einem Facebook-Post mit, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Sonntag. Eine offizielle Bestätigung seitens Österreichs steht noch aus.

"Am 4. September haben die Regierungen der Ukraine und Österreichs ein Rahmenabkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Projekten unterzeichnet. Wir sind unseren österreichischen Partnern dankbar für ihre Bereitschaft, sich aktiv am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen und in ihre Entwicklung zu investieren. Das unterzeichnete Dokument ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Vertiefung der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern", so Swyrydenko.