Kiew wirft Russland Angriffe nahe AKW-Reaktor vor

Drei Getreidefrachter sind am Morgen aus den ukrainischen SchwarzmeerhĂ€fen ausgelaufen. „Aus den HĂ€fen von Groß-Odessa ist die erste Karawane mit ukrainischem Getreide aufgebrochen“, teilte Infrastrukturminister Olexandr Kubrakow am Freitag mit. Insgesamt befinden sich an Bord der drei Schiffe 57 000 Tonnen Mais.

Die Frachter sind aus Odessa und dem anliegenden Hafen Tschornomorsk gestartet. Neben dem tĂŒrkischen Frachter „Polarnet“ geht es um die unter der Flagge Panamas fahrende „Navi Star“ und die unter maltesischer Flagge fahrende „Rojen“. Die Schiffe sind nach ukrainischen Angaben auf dem Weg in die TĂŒrkei sowie nach Großbritannien und Irland. Laut dem tĂŒrkischen Verteidigungsministerium werden sie in Istanbul inspiziert.



Anfang der Woche war nach mehrmonatiger russischer Seeblockade der erste Getreidefrachter aus einem ukrainischen Schwarzmeerhafen gestartet. Die „Razoni“ ist nach erfolgreicher Fahrt durch den zwischen den Kriegsparteien vereinbarten Korridor im Schwarzen Meer und einer Inspektion am Bosporus inzwischen auf dem Weg nach Libanon. Die Wiederaufnahme der ukrainischen Getreideexporte gilt als wichtig fĂŒr die Stabilisierung der Lebensmittelpreise auf dem Weltmarkt. Vorerst will Kiew aus SicherheitsgrĂŒnden allerdings tĂ€glich nur drei Schiffe entsenden.