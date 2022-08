Kiew wirft Russland Angriffe nahe AKW-Reaktor vor

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) versucht seit Wochen, Inspektoren zu der Anlage zu entsenden. Die Ukraine hat dies bisher abgelehnt, da ihrer Ansicht nach dadurch die Besetzung des Ortes durch Russland in den Augen der internationalen Gemeinschaft legitimiert werden wĂŒrde. Das Atomkraftwerk in Saporischschja ist das grĂ¶ĂŸte in Europa. Russische Truppen brachten es im MĂ€rz kurz nach dem Einmarsch der Truppen unter ihre Kontrolle.

US-Außenminister Antony Blinken hatte Moskau zuvor vorgeworfen, die Anlage als MilitĂ€rbasis zu nutzen und von dort aus Ukrainer anzugreifen, wohlwissend, "dass diese nicht zurĂŒckschießen können und wollen, weil sie versehentlich einen Atomreaktor oder dort gelagerten hoch radioaktives Abfall treffen könnten".

Aktionen gefÀhrden AKW

Vor den ukrainischen Anschuldigungen hieß es von britischen Geheimdiensten, Aktionen der russischen StreitkrĂ€fte gefĂ€hrdeten mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sicherheit des AKW Saporischschja. Moskaus Absichten im Hinblick auf das grĂ¶ĂŸte Atomkraftwerk in Europa seien fĂŒnf Monate nach Beginn des Krieges noch immer unklar, hieß es am Freitag in einem Update des britischen Verteidigungsministeriums. Die Russen setzten wohl Artillerieeinheiten in den an das Kraftwerk angrenzenden Gebieten ein, um ukrainische Regionen westlich des Dnipro-Flusses anzugreifen. Womöglich nutzten sie dabei den Hochsicherheitsstatus des KraftwerkgelĂ€ndes aus, um sich und ihre AusrĂŒstung vor nĂ€chtlichen ukrainischen Gegenangriffen zu schĂŒtzen, hieß es.