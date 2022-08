Heute laufen weitere Getreideschiffe aus

Drei weitere Schiffe mit Getreidelieferungen werden nach tĂŒrkischen Angaben am Freitag von der Ukraine auslaufen. Dank der "intensiven Arbeit" des unlĂ€ngst in Istanbul eingerichteten Koordinationszentrums fĂŒr die Getreideexporte sei fĂŒr Freitag die Abfahrt von drei Schiffen geplant, teilte am Donnerstagabend der tĂŒrkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut Nachrichtenagentur Anadolu mit. In ukrainischen HĂ€fen sind infolge des Kriegs Millionen Tonnen Getreide blockiert.

Die "Navi Star", "Rojen" und "Polarnet" hĂ€tten zusammen rund 50.000 Tonnen Mais an Bord, bestĂ€tigte der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow die Angaben aus der TĂŒrkei. Die drei Frachter sollten aus den beiden HĂ€fen Tschornomorsk und Odessa zwischen 4.00 und 7.00 Uhr MESZ auslaufen. Auf Grundlage eines von der TĂŒrkei sowie der UNO vermittelten Abkommens ĂŒber die Getreideexporte auf dem Seeweg war am Montag erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs ein Frachtschiff mit Getreide - die "Razoni" - aus ukrainisch kontrolliertem Gebiet ausgelaufen. Seither stach noch kein weiteres Schiff mit Getreide von dort in See.