Gas für OMV-Kunden über den Winter gesichert

Derzeit kommen nur 40 Prozent der vertraglich vereinbarten Gasmenge von Russland nach Österreich, in Deutschland sind es über Nord Stream 1 nur 20 Prozent. Trotzdem zeigt sich OMV-Alfred Stern zuversichtlich, dass für den Winter Leitungskapazitäten und Gas gesichert seien – für die Kunden der OMV.

Die zusätzlichen 40 TWh entsprechen den Lieferverbindlichkeiten der OMV. Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern liefert direkt an die heimische Industrie, nicht aber an Haushalte. Diese werden von den Landesversorgern beliefert, die wiederum teilweise Kunden der OMV sind.

Die Speicher der OMV seien derzeit zu 80 Prozent gefüllt, das entspreche rund 80 Prozent der gesamten Speicherkapazität in Österreich. Im Durchschnitt seien alle Speicher im Land derzeit zu mehr als 50 Prozent befüllt.

Zahlungen an Gazprom

Die Zahlungen an Gazprom wurden inzwischen auf eine neue, sanktionskonforme Methode umgestellt. Details dazu wurden bei der Präsentation der Halbjahresergebnisse 2022 nicht genannt. Gazprom hatte angekündigt, nur noch Zahlungen in Rubel zu akzeptieren, was gegen die Sanktionen verstoßen hätte.

Raffinerie Schwechat

Die durch einen Unfall schwer beschädigte Raffinerie Schwechat wird voraussichtlich erst im Oktober wieder den Vollbetrieb aufnehmen, bestätigte OMV-Refining-Vorstand Martijn van Koten einen Bericht des KURIER. Er bezifferte den Schaden durch den Geschäftsausfall mit rund 200 Millionen Euro. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 40 bis 50 Millionen Euro, 40 Millionen fallen an zusätzlichen Investitionen an. Der Schaden ist teilweise durch Versicherungen gedeckt.



SPÖ: Staat soll Mehrheit übernehmen

Angesichts der Gewinn-Verdoppelung der OMV im ersten Halbjahr fordert Franz Schnabl, SPÖ-Chef von Niederösterreich, dass die Republik wieder die Mehrheit an der OMV anstreben müsse. Die Neos können dieser Idee nichts abgewinnen.