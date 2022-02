Kiew hielt der russischen Invasion eine weitere Nacht stand + Kritik aus China an Russland

"Der Feind wird alles seine Kräfte einsetzen, um unseren Widerstand zu brechen", sagte Selenskij in seiner Ansprache am späten Freitagabend. "In dieser Nacht setzen sie zum Sturm auf Kiew an." Er rief alle Ukrainer auf, "den Feind wo auch immer möglich aufzuhalten". Sollten die Angreifer auch Kindergärten ins Visier nehmen, sollten sie daran gehindert werden, so Selenskij weiter. "Alle Gebete sind mit unsere Soldaten. Wir glauben an sie. Sorgt für sie!"

Zuvor hatte es geheißen, die russische Armee sei bei ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine bis in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldete am Freitag russische "Saboteure" im nördlichen Stadtbezirk Obolon. Das Außenministerium berichtete zudem von "schrecklichen russischen Raketenangriffen" auf die Millionenstadt. Die Stadt sei umzingelt und kleine Gruppen russischer Soldaten seien in die Stadt eingedrungen. Diese versuchten nun, die kritische Infrastruktur zu besetzen.

Die genaue militärische Lage bleibt undurchsichtig: Präsident Selenskij sagte, in der ukrainischen Armee seien am ersten Tag der Invasion 137 Soldaten getötet und 316 Soldaten verletzt worden. Das Verteidigungsministerium sprach von 30 zerstörten russischen Panzern, 130 Panzerfahrzeugen, 7 Flugzeugen und sechs Hubschraubern. Etwa 1.000 russische Soldaten seien getötet worden. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace sagte, die russischen Truppen hätten 450 Tote zu verzeichnen.