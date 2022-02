Ukraines Präsident: "Ich bin das Ziel Nr.1"

Zum Schlafen sind die Bewohner der Hauptstadt Kiew in dieser Nacht wohl kaum gekommen. Etwa gegen drei Uhr früh begann die russische Luftwaffe mit einer neuen Welle von Raken- und Bombenangriffen. Es gibt Berichte von zahlreichen Explosionen in der Stadt. Der ukrainische Vize-Innenminister Anton Gerachtschenko schrieb auf seinem Telegram-Account: "Die Angriffe auf Kiew mit Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen haben wieder begonnen. Ich habe zwei starke Explosionen gehört."

Vorstoß auf Kiew

Am zweiten Tag des Krieges in der Ukraine scheint die russische Armee ihren Vorstoß auf Kiew mit allen Mitteln voranzutreiben. Auch starke Bodentruppen und Panzerverbände, die am Vortag aus Weißrussland über die Grenze gerollt waren, hatten schon am Abend das Umfeld der Stadt erreicht. Sie wurden von den ukrainischen Kräften in schwere Kämpfe, etwa um den Militärflughafen Antonow, verwickelt. Die Ukrainer meldeten, spätabends, sie hätten diesen zurückerobert.