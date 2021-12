Omikron ab nächster Woche dominant in Österreich

Bekannte Bilder: 60 Sekunden vor dem Jahreswechsel beginnt der Ball Drop. Die Kugel auf dem Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square rutscht 43 Meter in die Tiefe. Unten angekommen, fallen sich alle in die Arme und beglückwünschen sich zum neuen Jahr, fassen Vorsätze, die oft am nächsten Tag schon vergessen sind.

Bei den Neujahrsfeierlichkeiten am New Yorker Times Square sollen heuer nach Plänen der Stadt wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Menschen als in früheren Jahren teilnehmen. In abgegrenzten Bereichen sollen demnach höchstens 15.000 Menschen zugelassen sein, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag mit. Üblicherweise haben in den Zuschauerbereichen der Stadt sonst 58.000 Personen gestanden.

Außerdem gelten Impfpflicht und Maskenpflicht. Die Menschen sollen zudem erst nachmittags ab 15 Uhr Zugang erhalten, statt wie sonst deutlich früher.