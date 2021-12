Kreativ zeigt sich die evangelische Kirche, wenn es um das Feiern in Zeiten von Corona geht. So ruft etwa die Mobile Kirche im Burgenland zum Autogottesdienst auf. Rund um den Heiligen Abend stoppt der blaue Kirchenanhänger der Evangelischen Jugend gleich vier Mal: am 24. Dezember (18 und 23 Uhr), am 25. Dezember (18 Uhr) und am 31. Dezember (17 Uhr), stets am Interspar-Parkplatz im Eisenstädter Einkaufszentrum Haidäcker Park.

Fürbitten via SMS

„Aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres erwarten wir etwa 70 bis 100 Autos je Gottesdienst“, erklärt Diözesanjugendreferent Oliver Könitz. „Es kommen viele, die sonst nie in eine Kirche kommen könnten, etwa Risikopatienten.“ Während des Gottesdienstes können die Teilnehmer persönliche Fürbitten via SMS senden, die am Ende der Feier anonym vorgebracht werden.

Russen, Serben, Kopten, Äthiopier und Armenier feiern nach dem julianischen Kalender Weihnachten erst am 6./7. Jänner. Auch hier sind Sicherheitsvorkehrungen geplant, zuletzt wurde etwa der Ritus der Großen Wasserweihe abgesagt.