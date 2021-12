Kündigung für impfkritische Wiener Schulärztin

Bei den acht Bundesschulärztinnen und -ärzten aus sechs Bundesländern, die ebenfalls als Unterstützer des offenen Briefs angeführt wurden, hat das Bildungsministerium die Bildungsdirektionen mit einer Überprüfung beauftragt. Sollten die Mediziner den Brief tatsächlich unterzeichnet haben, ist eine Entlassung auszusprechen. Bis zur endgültigen Klärung sollen sie nicht mehr in den Schulen tätig sein.

Sachverhalt wird geklärt

Dem Ö1-Bericht zufolge sind in den Bildungsdirektionen im Burgenland sowie in Kärnten und Vorarlberg die Verfahren noch im Laufen. In Salzburg, wo unter den drei Fällen auch die Landesschulärztin für Höhere Schulen ist, will man den Sachverhalt bis zum Schulbeginn im neuen Jahr geklärt haben. Bereits eingestellt wurde demnach der Fall einer Schulärztin in Oberösterreich, da diese schon vor drei Monaten von sich aus per Jahresende gekündigt hat.

In der Steiermark gibt es laut Ö1 für eine Schulärztin, die den offenen Brief unterstützt hat, keine Konsequenzen: Sie habe gegenüber der steirischen Bildungsdirektion deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie ihre Unterschrift bereut. Es wurde vereinbart, dass sie in einem Schreiben an die zuständige Schulgemeinschaft darlegt, dass sie die Corona-Maßnahmen per se nicht ablehnt. Werde diese Vereinbarung erfüllt, könne die Schulärztin im Dienst bleiben.