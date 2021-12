Mückstein: "Verstehe die Frustration"

Peter Klimek sprach am Dienstag in Zusammenhang mit Omikron nicht von einer Welle, sondern einer Wand, die auf Österreich zukomme. "Je höher die Welle ist, je schärfer die Welle nach oben steigt, desto kürzer dauert sie normalerweise, auch," so der Komplexitätsforscher. So könne man laut Klimek auch einen Strategiewechsel andenken und so könnte es unter Umständen vernünftiger sein, schnell durchzutauchen, als durch ein Abflachen der Kurve die Infrastruktur zu gefährden.

Für Mückstein liegt in diesem Zusammenhang die Benchmark bei der Auslastung der Intensivstationen. "Wenn sich zu schnell zu viele Menschen anstecken, dann bekommen wir wieder ein Problem in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen." "Das will keiner."

Medikament bringt logistische Herausforderungen

Dieser Tage werden Covid-Medikamente (künstliche Antikörper) nach Österreich geliefert, die vorerst eine Behandlung von fast 15.000 Menschen ermöglichen. Größere Mengen folgen: "Wir haben 470.000 Therapiezyklen insgesamt bestellt."

Damit verbunden, würden logistische Herausforderungen warten. "Wie schaffen wir es, dass bei einem positiven PCR-Test, innerhalb von drei bis fünf Tagen diese Medikamente verabreicht werden?"

Hier sei auch der neue Krisenstab GECKO gefragt und darum gebe es auch einen Logistik-Experten. Konkretes Konzept scheint noch keines vorzuliegen.