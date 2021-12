Überblick: Diese Corona-Regeln gelten bis Neujahr

Verschärfungen ab 27. Dezember

Am Montag geht der allgemeine Lockdown für Ungeimpfte wieder weiter. Aber auch für Geimpfte und Genesene werden die Corona-Regeln aufgrund der sich ausbreitenden Omikron-Variante verschärft. Das betrifft vor allem Veranstaltungen, aber auch die Gastronomie. Die Sperrstunde für Lokale wird auf 22 Uhr vorverlegt. Veranstaltungen sowie Treffen ohne zugewiesene Sitzplätze sind auf 25 Personen beschränkt. Bei zugewiesenen Plätzen sind nach der 2-G-Regel Veranstaltungen mit höchstens 500 Besuchern möglich.

Haben diese zusätzlich auch einen PCR-Test (2-G plus), sind bis zu 1.000 Personen erlaubt. Und dann gibt es nun auch die Kategorie „geboostert und getestet“. Wer schon drei Stiche hat und zusätzlich PCR-getestet ist, darf an Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Personen teilnehmen. All das gilt innen wie außen.

Silvester ohne Party

Am 31. 12. werden die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte erneut gelockert, sodass sie nach den selben Regeln wie an den Weihnachtsfeiertagen Freunde und Familie treffen können. Die für Silvester angekündigte Aufhebung der Sperrstunde wird es nun doch nicht geben. Die Gasthäuser müssen auch an diesem Tag gemäß der neuen Regeln um 22 Uhr schließen. Die „Gecko“ empfiehlt, Silvester nur im kleinen Kreis und besser im Freien statt in Innenräumen zu feiern, um Infektionen zu vermeiden.

Start ins dritte Corona-Jahr

Wie es ab dem 1. Jänner weitergeht, ist noch unklar. Weitere Verschärfungen sind je nach Lagebeurteilung möglich. Kommen diese nicht, gelten zum Start ins mittlerweile dritte Corona-Jahr für Geimpfte und Genesene die bisherigen Regeln – erweitert um die am Mittwoch vorgestellten Verschärfungen. Alle anderen bleiben weiterhin von Handel, Gastronomie, Hotellerie und Veranstaltungen ausgeschlossen