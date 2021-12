So besiegen wir Corona

Das Land kommt auch kurz vor Weihnachten nicht zur Ruhe, eine Welle der Empörung jagt die andere. Wieder tauchen Chats auf, die ein fatales Sittenbild rund um Thomas Schmid und seine Freunde zeigen. Dass es sich Millionäre unverschämt zu richten versuchen und offenbar damit durchgekommen sind, erbost den braven Steuerzahler zurecht. Eine sexistisch-satirische Fotomontage über die Partnerin von Sebastian Kurz führte zurecht – wenn auch auf nicht vergleichbarer Ebene – zu einer enormen Welle der Empörung (Seite 30).

Gegen eine andere Welle hilft aber weder ein Neujahrsvorsatz noch das, was die neue Gecko-Kommission verkündet hat. Vorschriften für Einreisen und eine neue Sperrstunde werden die Omikron-Welle nicht aufhalten. 48 Stunden bevor die Christbaumkerzen in den Wohnungen und Häusern entzündet werden, wollte die Politik keine Hiobsbotschaft verkünden. Gut so, denn der Mensch braucht Atempausen, um nicht durchzudrehen. Also wie kommen wir aus dieser trostlosen Situation wieder heraus?