Neue Schmid-Chats: "Du bist die Hure der Reichen"

Kein Weihnachtsfrieden in der Causa Schmid. Es kursieren schon wieder Chats, die einen nur zum Kopfschütteln bringen können. Vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass Thomas Schmid als Generalsekretär im Finanzministerium, seine Machtbefugnisse offenbar dafür eingesetzt haben soll, dass in einem Steuerstreit das Finanzamt in Baden im Sinne von Großinvestor Siegfried Wolf entscheidet.

Im Mittelpunkt steht ein Streit um die Versteuerung einer sieben Millionen Euro Gage von Wolf für eine Geschäftsführertätigkeit in der Schweiz. Am Montag gab es in dieser Causa mehrere Hausdurchsuchungen und eine Sicherstellung im Finanzamt. Nun sind neue Chats zu dieser Causa aufgetaucht, wie die Kronenzeitung berichtet.

"Einigung mit Wolf"

Aus dem Akt geht hervor, dass Sigi Wolf sich beim damaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling über das Finanzverfahren beschwert hat. Dieser gibt die Causa weiter an seinen damaligen Kabinettschef Schmid, dieser versucht eine Lösung zu finden.