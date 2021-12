Virologe: "Jeder muss sich auf positiven Corona-Test vorbereiten"

Nach Einschätzung des Virologen Hendrik Streeck sollte sich jeder Bürger und jede Bürgerin darauf vorbereiten, in seinem Leben mal positiv auf das Coronavirus getestet zu werden. "Wir müssen uns – so glaube ich – damit abfinden, dass jeder in Deutschland mit dem Virus in den nächsten Jahren immer mal wieder in Kontakt kommen wird", sagte Streeck im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Allerdings sollten Infektionen, die bei Geimpften, Genesenen und gerade in den Sommermonaten auftreten, keine großen Probleme bereiten."

Infektion nach Impfung sorgt für bessere Immunantwort

Auch wenn man nicht jeden schweren Verlauf verhindern könne, sagte Streeck. "Eine Infektion nach einer Impfung stellt die Immunantwort gegen das Virus auf eine noch breitere Basis", erklärte der Virologe.

Das solle kein Aufruf dazu sein, sich zu infizieren. "Aber jeder muss sich darauf vorbereiten, in seinem Leben doch mal positiv auf Corona getestet zu werden."

Zur Hoffnung auf ein Ende der Pandemie in den kommenden Jahren sagte Streeck laut Spiegel: "Wir werden erst mal weiterhin unsere Wellen haben in den Herbst- und Wintermonaten. Wie die genau aussehen werden, hängt von vielen Faktoren ab, etwa von den Varianten, die noch kommen. Wir müssen einen Sommerreifen- und einen Winterreifen-Modus entwickeln. Im Sommer lässt sich entspannter mit vielen Dingen umgehen, im Herbst oder Winter sind Masken oder ähnliche Schutzmaßnahmen wichtig – das muss ins Bewusstsein. Ich kann aber unmöglich vorhersagen, ob es im nächsten Winter weiterhin der Fall sein wird."