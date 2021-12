ÖSV trennt sich von ungeimpftem Co-Trainer: Ex-Springer Diethart folgt

Wenige Monate nach seinem abgebrochenen Comeback als Skispringer wird Thomas Diethart Co-Trainer der ÖSV-Skispringerinnen. Der 29-Jährige übernimmt das Amt an der Seite von Chefcoach Harald Rodlauer von Romed Moroder, von dem sich der Verband aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung getrennt hat.

"Er hat uns klar gemacht, dass eine Covid-Impfung für ihn nicht infrage kommt. Diese persönliche Entscheidung respektiere ich, sie ist aber mit den Anforderungen als ÖSV-Trainer, speziell mit Blick in Richtung Olympische Spiele in Peking, unvereinbar. Wir haben uns deshalb nach einem persönlichen Gespräch im besten Einvernehmen getrennt", erläuterte ÖSV-Sportdirektor Toni Giger am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Mit Diethart begrüße man einen vielversprechenden Trainer mit großem Potenzial. "Als Sieger der Vierschanzentournee und Olympia-Medaillengewinner war er einer unserer Topathleten, nun wird er seine Erfahrungen, die er dabei gesammelt hat, an unsere Skispringerinnen weitergeben."