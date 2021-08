Neustart beim ÖSV: Warum Ex-Tourneesieger Diethart ein Comeback wagt

„Dieser erste Sprung auf der 80-Meter-Schanze in Planica hat schon Überwindung gekostet, es war ein mulmiges Gefühl da“, erinnert sich Diethart, „aber dann war’s so, als hätte ich nie eine Pause gemacht. Es hat mich wieder gejuckt.“

Von diesem Zeitpunkt an ging der Niederösterreicher immer wieder einmal „zur Gaudi“, wie er selbst sagt, in die Luft, und als er schließlich vor einem Jahr auch den 120-Meter-Bakken in Oberstdorf ohne Komplikationen bewältigte, reifte in Thomas Diethart der Entschluss, ein Comeback zu wagen. „Weil ich immer schon das Gefühl hatte, dass ich so nicht aufhören möchte. Ich wollte nicht, dass meine Karriere durch einen Sturz zu Ende geht.“