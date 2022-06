Fast 3.500 Neuinfektionen + Prognose: Zahlen werden weiter steigen

Der deutsche Au√üenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrer Infektion mit dem Coronavirus w√§hrend eines Besuchs in Pakistan klare Erkrankungsanzeichen entwickelt. Aus Delegationskreisen hie√ü es am Mittwoch in der Hauptstadt Islamabad, die Gr√ľn-Politikerin habe seit Dienstagabend "deutliche Grippesymptome". Baerbock wollte noch im Laufe des Tages mit an Bord eines Regierungsflugzeugs nach Berlin zur√ľckkehren. Die 41-J√§hrige werde den Flug isoliert in einer gesonderten Kabine an Bord verbringen, hie√ü es. Weitere Infektionen in ihrer Delegation wurden zun√§chst nicht bekannt. Baerbock hatte ihre Reise am Dienstag nach zwei positiven Corona-Tests kurz nach Beginn in Islamabad abbrechen m√ľssen. Baerbock hatte sich getestet, nachdem sie beim Mittagessen einen Verlust des Geschmacksinns bemerkt hatte. Urspr√ľnglich wollte sie am Mittwoch nach Griechenland und dann auch noch in die T√ľrkei. Stattdessen wurde die gesamte Delegation nun am Mittwochabend wieder in Berlin erwartet. In dem Airbus A319 der Flugbereitschaft der Luftwaffe bestehe die M√∂glichkeit, dass Baerbock den Flug vollst√§ndig in Isolation verbringe, hie√ü es.