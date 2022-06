Long-Covid-Spezialambulanzen: "Ewig lange Wartezeiten"

Stingl betont, "dass man sich Long Covid nicht nur so vorstellen darf, dass überhaupt nichts mehr geht." Natürlich gebe es Menschen, die so schwer betroffen sind, dass sie gar nichts machen können, "aber es gibt natürlich auch Leute die sagen, sie können irgendwie arbeiten gehen, aber ihre Arbeitsleistung sinkt, sie müssen Stunden reduzieren." Die würden aber nicht so auffallen, "weil sie nicht in Krankenstand gehen, aber sie sind trotzdem beeinträchtigt." Und ihre Zahl werde mit jedem Monat mehr.

Zwar gebe es in Österreich keine wirkliche Datenerhebung, aber aus England gebe es - nicht ganz perfekte - Zahlen zur Selbsteinschätzung. "Das ist nie ganz präzise, aber in England sind es zumindest drei Prozent der Bevölkerung, die zumindest angeben, nach Corona Folgen zu haben. Ich glaube, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, dass Österreich die Insel der Seligen ist, wo das nicht passiert."

Der Neurologe verwies auch auf ökonomische Folgen hoher Long-Covid-Zahlen: "Der Chef der Bank of England hat gesagt, dass der Arbeitskräftemangel in England teilweise auch durch Long Covid mitverursacht werden kann. Ich denke, man sollte auch an solche Probleme denken, die uns dann ökonomisch möglicherweise auf den Kopf fallen, wenn wir eine große Menge junger Leute haben, die nicht oder nur eingeschränkt arbeitsfähig sind."