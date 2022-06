Neues Tool: Ärzte sollen Long Covid schneller diagnostizieren können

Wer sich nach eine Covid-Infektion nicht so richtig erholt, der sucht in der Regel seinen Hausarzt bzw. seine Hausärztin auf – und stellt sich oft selbst die Diagnose: „Ich hab’ Long Covid“.

Doch ob bestimmte Symptome Folgen einer Covid-Infektion sind oder andere Ursachen haben, ist selbst für Mediziner und Medizinerinnen nicht immer leicht zu diagnostizieren. Auch weil Long Covid so viele Gesichter hat (siehe auch unten). Darauf wies Allgemeinmedizinerin Susanne Rabady von der Karl-Landsteiner-Privatuniversität bei einem Pressegespräch am Mittwoch hin. Von nun an bekommen Ärzte deshalb ein Werkzeug in die Hand, mit dem sie schneller und auch treffsicherer die Diagnose Long Covid stellen können. Das Webtool – zu finden auf longcovid.kl.ac.at – unterstützt die Ärzte dabei, gemeinsam mit den Patienten herauszufinden, ob diese an den Folgen einer Covid-Infektion leiden.