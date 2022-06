Tourismus: Das große Hoffen auf einen guten Sommer

"Aktuell belasten vor allem Lieferengpässe und Preissteigerungen als Folge des Ukraine-Kriegs die Wirtschaft - die Touristiker bekommen das unmittelbar zu spüren", hielt ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer fest. Nach Schulnotensystem stagniert der jährlich erhobene Tourismusindex heuer bei 3,1 - allerdings "mit leichter Tendenz nach oben". Die Befragung wurde in den Monaten April und Mai durchgeführt.

Vor allem die Betriebe in Wien erwarten nun "eine spürbare Verbesserung", freilich von einem niedrigen Niveau aus. Während in der Bundeshauptstadt 90 Prozent mit einer positiveren Geschäftsentwicklung als im Vorjahr rechnen, sind es in den restlichen Bundesländern rund zwei Drittel. Allerdings befürchten die städtischen Unterkünfte Einbußen durch das Ausbleiben von Gästen aus Fernmärkten wie USA und Asien aufgrund des Krieges in der Ukraine.

Die Hälfte der Betriebe in der Stadt will Investitionen wie geplant durchziehen, die andere Hälfte will diese zurückfahren. Am Land wollen 57 Prozent der Unternehmen Investitionen trotz der derzeitigen Preissteigerungen plangemäß tätigen, nur 37 Prozent wollen diese zurückschrauben.