Tourismus: Gastfreundlichkeit als Erfolgsfaktor

So wie früher geht es nicht mehr. Das wurde bei dem Treffen des Landesverbands für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in NÖ in Gedersdorf (Bezirk Krems-Land) deutlich. Dort wurde vor Vertretern und Mitgliedsbetrieben eine neue Strategie für die Branche präsentiert.

Im Mittelpunkt stand dabei, wie der Verband Betrieben helfen könne, sich zeitgemäß weiterzuentwickeln. Federführend dabei war Arnold Oberacher von der Strategieberatung Conos. Zimmeranbieter müssten laut Oberacher ihr Profil schärfen und erklären können, warum man als Gast gerade diesen Hof aufsuchen sollte.

„Wenn ich es persönlich haben möchte, bin ich bei ,privat zu Gast’ oder Urlaub am Bauernhof gut aufgehoben“, sagt Oberacher. Zudem sei es von Vorteil, die Angebote der NÖ Werbung mit dem Aufenthalt zu verbinden, sagt Oberacher.