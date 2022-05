Was die USA von Niederösterreich lernen wollen

Vorreiter seien die besuchten US-Staaten hingegen in Sachen Digitalisierung. Und bei der Förderung von Innovation und Start-up-Unternehmen. Hier spielt jeweils die Universitätsausbildung eine entscheidende Rolle, wie man bei Besuchen der University of Texas in Austin und der renommierten Stanford-University bei San Francisco feststellen konnte. Dass Austin als „neues Silicon Valley“ bezeichnet wird, ist nicht zuletzt der Universität als Brutstätte neuer Technologie-Unternehmen zu verdanken. Dort werden nicht nur Ideen entwickelt, sondern auch die entsprechenden Start-up-Gründungen unterstützt.

In Stanford gab der österreichische Professor Friedrich Prinz der Delegation einen Einblick in die Abläufe am Campus, der die „Jahrhundert-Liste“ der Nobelpreisträger anführt. Prinz: „Silicon Valley wäre ohne Stanford nicht möglich, der Erfolg von Stanford wäre ohne Silicon Valley nicht möglich.“