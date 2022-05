NÖ zu Gast in den USA: Wie Austin zum Wirtschafts-Hotspot wurde

Diesbezüglich ist die Universität von Texas in Austin ein leuchtendes Vorbild, wo die Gäste aus Niederösterreich ebenfalls am ersten Tag ihres Besuches willkommen geheißen wurden. Hier nahm der Aufschwung von „einer verschlafenen Hauptstadt“ in den 1980er-Jahren zu einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen der USA seinen Anfang. Hier werden immer noch Jungunternehmer auf ihrem Weg massiv gefördert.

Zusammenarbeit

13 Nobelpreisträger hat die Bildungseinrichtung bereits hervorgebracht. Doch Bruce Kellison, Direktor des „Bureau of Business Research“, versicherte: „Wir können viel voneinander lernen. Österreich ist in Sachen Clean Energy und zukunftsträchtigen Technologien weiter als die USA.“ Kooperationen mit dem IST Austria in Klosterneuburg und dem Haus der Digitalisierung in Tulln wurden von Mikl-Leitner und Danninger initiiert.

Am Arbeitsprogramm des ersten Besuchstages standen schließlich noch Besuche bei einem Hersteller von mittels 3D-Druck produzierten Häusern und der US-Niederlassung des Klosterneuburger Kinderfahrrad-Exporteurs „woom“, die bereits mehr als 40 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten beschäftigt.