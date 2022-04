Weinviertel: Der Norden lockt die Wirtschaft

Zuwachs in Stockerau

„Zwei Unternehmen haben bereits fix zugesagt“, erklärte Doris Bösmüller, Geschäftsführerin der Bösmüller Print Management GesmbH & Co KG, dem NÖ Wirtschaftspressedienst. Für weitere Interessenten gebe es aber noch Platz. Halte der vorgesehene Zeitplan, könnten die ersten neuen Unternehmen schon Ende dieses Jahres ihren Betrieb in Stockerau aufnehmen, so Bösmüller.

Gleich mehrere Betriebsansiedelungen im Bezirk Mistelbach zeigen, dass Wirtschaftsparks für viele Unternehmen attraktiv sind: Die drei Ecoplus-Standorte in Wolkersdorf, Mistelbach-Wilfersdorf und Poysdorf wachsen und gedeihen. In Wolkersdorf will man nun auch dem Handel und Dienstleistern Raum bieten; die Gemeinde hat das ehemaligen Libro-Gebäude in der Hauptstraße gemietet, dort soll das Projekt „EMMA“ verwirklicht werden.

Geschäftszentrum in Wolkersdorf

EMMA steht für „Einkaufen, modern, mittendrin, anders“. Über den Sommer wird das Gebäude nach Ideen der New Design University in St. Pölten zu einem Geschäftszentrum ausgebaut, das drei Konzepte miteinander vereinen soll: Es wird Verkaufsflächen für junge Unternehmer zur Verfügung stellen.

Außerdem werden Firmen ihr Angebot temporär in Pop-Up-Stores anbieten können. Herzstück von EMMA ist die sogenannte Eco-Lounge: Dort wird Platz für einen Infopoint, Seminare, Veranstaltungen oder einen Gedankenaustausch geschaffen. Schließlich ist ein Studio geplant, in dem sich Diskussionen, Interviews oder Verkaufsshows produzieren lassen.