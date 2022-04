Groß sei jedenfalls auch das Interesse aus der Wirtschaft sich in Zukunft im neun Hektar großen Areal des rund um die Remise befindlichen „Quartier A“ anzusiedeln, berichtete Haberhauer. Die Wirtschaftsraum Amstetten GmbH, die aus insgesamt 14 Gemeinden der Region besteht, hat das Areal von den ÖBB gekauft. Dieser interkommunale Zusammenschluss in dieser Größe sei ein Musterbeispiel, berichtete die Vize-Aufsichtsratsvorsitzende der Ecoplus, Michaela Hinterholzer. Derzeit werden die Bebauungskriterien für einen städtebaulichen Vertrag zur Verwertung der Bauplätze am Areal ausgearbeitet. Ein Mischform aus Wirtschafts- und Wohnobjekten ist in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof geplant.